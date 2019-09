Waarom citroenen vaak niet veganistisch zijn

Dat je als veganist geen vlees, zuivel en eieren mag eten is logisch. Maar wist je ook dat citroenen vaak niet in een veganistisch dieet passen? Wij leggen je uit waarom.

Een Britse foodrecensent was iets geks opgevallen. Op een menukaart van een restaurant stond dat een glas cola alleen geschikt is voor veganisten, als je ‘m zonder citroen bestelt. Verbaasd deelde hij dit op internet en begon zijn zoektocht naar het antwoord op de vraag: waarom is een citroen niet vegan?

Laagje was

Het zit zo: citroenen worden vaak voorzien van een laagje was. Dat zorgt ervoor dat citroenen langer vers blijven en er mooier uit blijven zien. Zo’n laagje wordt gemaakt van schellak, wat bestaat uit – hou je vast – afscheiding van luizen. Dit is dierlijk en dus niet veganistisch. Schellak zit trouwens ook vaak in snoepjes, dus grote kans dat je deze luizenafscheiding weleens genuttigd hebt. Je kunt schellak in voedingsmiddelen herkennen aan hun E-nummer E904.

Veganistische citroenen

Als je veganist bent en je wilt er zeker van zijn dat je dit laagje was niet op je citroen hebt zitten, kun je het beste kiezen voor onbehandelde citroenen. Ook als een citroen een laagje heeft van polyethyleenwas, is ‘ie geschikt voor veganisten.

Erm what do pizza express do to their LEMONS to make them not suitable for vegans?! Just noticed this and can’t for the life of me fathom wtf pic.twitter.com/YF1LkjY80a — ☘️🇨🇾Jack Monroe (@BootstrapCook) September 18, 2019

Bron: HLN. Beeld: iStock