Aha! Dít is de reden waarom een donut een gat heeft

Het eten van een donut is altijd een feestje, mjam! Ze zien er ook altijd zo heerlijk kleurrijk uit. Maar waarom zit er eigenlijk een gat in een donut?

Eerder schreven we al waarom er een gat in een bagel zit, maar blijkbaar heeft het gat in een donut een héle andere functie.

Donuts zijn simpel gezegd zoete gefrituurde broodjes. Ze worden gebakken in hete olie en daarna versiert met chocolade, suiker of glazuur. De reden waarom midden in een donut een gat zit, is omdat het broodje zo sneller gaar is. En hoe korter de baktijd, des te malser en lekkerder de donuts zijn. Bovendien neemt het broodje bij een korte baktijd minder olie op, waardoor de donuts minder vet zijn. Helaas wil dat niet zeggen dat ze ook gezond zijn, maar iedereen verdient af en toe een traktatie. Toch?