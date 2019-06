Aha, dít is waarom we met z'n allen zo graag barbecueën

Wanneer de eerste zonnestralen van het jaar tevoorschijn komen en de temperaturen richting de 20 gaan, steken we massaal de barbecue aan in Nederland. Maar waarom houden we toch zo van barbecueën?

Ruurd Hielkema, die bij Motivaction onderzoek hiernaar heeft gedaan, weet het antwoord.

Vrijheid

Volgens Hielkema is het eigenlijk heel simpel: het is vooral de gezelligheid en de vrijheid die we ervaren tijdens het barbecueën dat het zo leuk en fijn maakt. “Wat er op de grill ligt, doet er eigenlijk niet toe”, vertelt Hielkema tegen RTL Nieuws. “Het barbecueën an sich geeft al een gevoel van vakantie, van vrijheid.” Herkenbaar?

Cijfers

Uit het onderzoek van Motivaction, dat vorig jaar is gehouden, blijkt dat 9 van de 10 van de Nederlandse mensen minstens 1 keer per jaar de barbecue aansteekt. Uit datzelfde onderzoek kwam zelfs dat 23% van de Nederlanders het liefst het hele jaar door zou barbecueën. Hoe vaak heb jij de barbecue al aangestoken deze zomer?

