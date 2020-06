Steeds meer mensen vervangen hun normale zout voor Indiaas zwart zout. Maar wat is Indiaas zout nu precies? En waar kun je het kopen?

Hoewel het ‘zwart’ zout wordt genoemd, is het eigenlijk meer roze dan zwart. Je moet er wel van houden, want het heeft een nogal bijzondere smaak.

Wat is het?

Indiaas zwart zout staat beter bekend onder de naam ‘kala namak’. Het wordt gewonnen uit een zwarte rots in de groeven van de voet van de Indiase Himalaya. Hoewel de steen zwart is, blijft er na het vermalen weinig van de zwarte kleur over. Kala Namak is vaak in poedervorm verkrijgbaar.

Waarom zou je het gebruiken?

Hoewel ze in het gebied rond de Himalaya dit type zout al eeuwen gebruiken, is het pas sinds kort bij ons populair en dan met name onder veganisten. Het Indiaas zwarte zout heeft door zijn zwavelhoudende eigenschappen een geur en smaak die doet denken aan gekookte eieren. Voor veganisten is dit ideaal, want zo kunnen ze alsnog de smaak van eieren toevoegen aan een gerecht.

Waar is het lekker in?

Hoewel het zout zich perfect leent voor het maken van vegan mayonaise of bij een tofu-scramble kun je het ook prima eten als je geen veganist bent. Het Indiase zwarte zout is namelijk ook heerlijk in chutneys, curry’s of over gefrituurde gerechten.

Waar kun je het kopen?

Lijkt het jou wel leuk om een keertje te experimenteren met dit bijzondere zout? Dan kun je dit het beste online of bij een toko kopen. Houd er wel rekening mee dat het bij toko’s vaak wordt verkocht onder de naam ‘black salt powder’.

