Waarom je als kind geen spruitjes lustte en nu wel

Hield jij vroeger als kind ook helemaal niet van spruitjes? Maar vind je ze nu eigenlijk best lekker? Dat is helemaal niet gek, er zit namelijk een hele logische reden achter.

De mens heeft smaakvoorkeuren. Door ons instinct vinden we bitter niet zo lekker en van een zure smaak worden we ook niet altijd vrolijk. Van een zoete smaak worden we meestal wel blij. Vroeger hadden we deze smaakvoorkeuren meer nodig dan nu. Zo aten we bijvoorbeeld een bittere giftige plant niet vanwege de smaak. De afkeer tegen bitter was dus praktisch. Nu komen we deze afkeer nog steeds veel tegen bij kinderen. Naast spruitjes lusten kinderen andere bittere groenten zoals witlof ook vaak niet.

Advertentie

Wennen

De reden waarom volwassenen spruitjes wel lusten? Dat is puur gewenning. Een kind moet iets met een sterke smaak soms wel 10 tot 15 keer proberen tot het aan de smaak gewend is. Blijven proberen werkt dus écht.

Smaakpapillen

Er is nog een andere reden waarom volwassenen spruitjes vaak wel lusten en kinderen niet. Kinderen hebben namelijk meer smaakpapillen dan volwassenen. Volwassenen hebben alleen smaakpapillen op de tong, maar bij kinderen zitten ze door hun hele mond. Een heftige smaak, zoals die van bittere spruitjes, komt bij kinderen dan ook een stuk extremer binnen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Elle Eten. Beeld: iStock