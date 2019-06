Waarom je champagne niet te lang in de koelkast moet bewaren

Drink jij regelmatig een glaasje champagne? Dan is de kans groot dat je de fles uit automatisme in de koelkast legt, maar wist je dat dit eigenlijk niet zo’n goed idee is?

Hoe langer de fles in de koelkast ligt, hoe minder de smaak van de champagne is.

Advertentie

Uitdrogen

Volgens Marie-Christine Osselin van Moët & Chandon is het geen probleem om je champagne na het ontkurken in de koelkast te bewaren, mits je de fles binnen maximaal 4 dagen opdrinkt. “Als je het langer laat liggen, verandert de smaak. Als je de fles wekenlang in de koelkast laat liggen zal de kurk uitdrogen omdat hij niet aan vocht wordt blootgesteld. Een uitgedroogde kurk zorgt ervoor dat de kurk iets losser komt te zitten en de champagne of cava gaat oxideren, waardoor de aroma’s veranderen.”

Bewaartips

Als je wilt dat de smaak van je champagne optimaal is, dan kun deze het beste op een koele, donkere plek buiten de koelkast bewaren. In een kelder bijvoorbeeld. Zet de fles een paar uur voor je ‘m gaat drinken nog even in de koelkast om extra te koelen. Als je hier geen tijd voor hebt kun je de fles het beste even in een emmer ijswater te zitten, dan is ‘ie na 20 minuten lekker koud.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock