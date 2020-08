Waarom je geen Elstar-appels meer in de supermarkt kunt vinden

Mensen die gek zijn op Elstar-appels is het vast al opgevallen: de appelsoort is al een tijdje niet meer in de supermarkt te vinden. Maar hoe kan het toch dat deze appelsoort momenteel zo moeilijk te krijgen is?

Wij leggen het je hier uit.

Voor alle Elstar-fans hebben we helaas slecht nieuws: de oogst van de Elstar wordt elk jaar minder en is momenteel al op. De nieuwste oogst is nog niet geplukt, wat betekent dat de appelsoort momenteel niet meer te krijgen is. Er wordt dit jaar 312.000 ton aan Elstars verwacht, wat 51.000 ton minder is dan vorig jaar. Dat komt door een lagere productie in Nederland en Duitsland.

Ook de Jonagold

Voor Jonagold, het andere populaire appelras in Nederland, geldt overigens hetzelfde: in heel Europa is de verwachting dat 978.000 ton van de bomen zal komen. Dat is 66.000 ton minder dan vorig jaar, omdat er minder is geproduceerd in Nederland, Duitsland en België. In Nederland is het aantal hectaren appelboomgaarden sinds 2000 gehalveerd: van 12.830 hectare naar 6220.

Komen ze nog terug?

Het is overigens niet de eerste keer dat de Elstar op is. Volgens Siep de Koning, directeur van de NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie) raken de voorraden Elstars van vorig jaar altijd op in de loop van de zomer. Volgens hem hoeven fans niet bang te zijn dat ze helemaal uit de schappen verdwijnen. “Dat gebeurt nu eenmaal zo vlak voor de nieuwe oogst. Eind augustus en begin september komen de nieuwe Elstar-appels weer in de schappen terecht. Dat kan één of twee weken vroeger of later zijn, afhankelijk van het weer en de bloei. Maar in juni, juli is het gewoon zo dat deze appels vaak voor bijna twee maanden niet meer te verkrijgen zijn.”

Bron: 24Kitchen. Beeld: iStock