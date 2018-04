Waarom je kip nooit op de bovenste plank van je koelkast mag bewaren

Kip is een heerlijk veelzijdig stukje vlees. Je kunt het grillen, frituren of in een salade verwerken. Helaas is het tegelijkertijd ook één van de meest risicovolle vleesproducten om te eten.

Op rauwe kip kunnen namelijk ziekteverwekkers voorkomen, zoals Salmonella en Campylobacter. Het is daarom belangrijk om kippenvlees op de juiste manier te bereiden én te bewaren. Wist je bijvoorbeeld dat je kip beter niet op de bovenste plank van je koelkast kunt bewaren?

Plaats is wél belangrijk

Volgens voedingsexpert Many Sacher weten veel mensen dit niet, maar is het wel echt belangrijk. ‘Bij het uitpakken van de boodschappen leggen we alles vaak zo snel mogelijk in de koelkast, zonder daar bij na te denken. Maar bij risicovolle voedingsproducten zoals kip kun je dit beter niet doen. Je hoort kip altijd op de bovenste plank neer te leggen, zodat er geen andere voedingsmiddelen op de kip kunnen lekken.’

Nooit wassen

Tenslotte heeft de Sacher nog een waardevolle tip met betrekking tot het koken van kip. Volgens haar is het verstandig om kip niet wassen voordat je het gaat koken, omdat de bacteriën van de kip zich zo gemakkelijk kunnen verspreiden in je wasbak en op je aanrechtblad.

Bron: Countryliving. Beeld: iStock