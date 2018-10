Waarom je pastawater nooit zomaar moet weggooien

Gooi jij het water van je pasta ook altijd zonder na te denken in je gootsteen? Zonde! Je kunt er je eten namelijk nóg lekkerder mee maken. Chefs noemen het overgebleven water niet voor niets ‘vloeibaar goud’.

Wacht dus nog even met weggooien!

Verdikkingsmiddel

Het water dat in je pan overblijft bevat namelijk zetmeel, wat van de pasta afkomstig is. Deze substantie is een emulgator, wat betekent dat je hiermee producten of stoffen kunt mengen die normaal lastig of niet mengbaar zijn, zoals water en olie. Het pastawater zorgt er ook voor dat je pasta niet aan elkaar plakt. Daarnaast werkt het water ook perfect als een verdikkingsmiddel voor bij bijvoorbeeld sauzen.

Lekkere pastasaus

Gebruik bijvoorbeeld wat van dit water in je pastasaus. Hiermee voorkom je dat de olie die je hebt gebruikt zich scheidt van de rest van de saus. Zo blijft je saus een mooie substantie. Zorg ervoor dat je alles goed door elkaar mengt, zodat je saus ook wat steviger wordt.

Bewaren

Heb je nog wat pastawater over? Vries het overgebleven deel dan in en gebruik het een keertje als emulgator in bijvoorbeeld een soep of curry. Dit kun je heel gemakkelijk doen door het water in een ijsblokjesmal te gieten en deze in de vriezer te leggen. Zo kun je per keer het aantal blokjes dat je nodig hebt er gemakkelijk uithalen.

Bron: Elle. Foto: iStock