Waarom je tomaten beter niet in de koelkast kunt bewaren

Veel mensen bewaren tomaten in de koelkast om ze zo lang mogelijk vers te houden. Toch kun je dit volgens Wageningen University & Research beter niet doen: het zou namelijk ten koste gaan van de smaak.

En dit heeft alles te maken met de temperatuur in een koelkast…

Belangrijke aromastoffen

De tomaat komt uit landen waar de zomers zwoel zijn en de winters zacht. Niet zo gek dus dat een tomaat het beste gedijt in de warmte. Wanneer je een tomaat in de koelkast legt, verminderen de afgifte van belangrijke aromastoffen al binnen drie tot vijf uur. De koelkasttemperatuur zorgt er dus voor dat de tomaat minder lekker smaakt. En het heeft geen zin om je tomaat voor gebruik nog even buiten de koelkast te leggen: als ‘ie eenmaal in de kou heeft gelegen kun je de smaak niet meer terugdraaien.

Lange reis

Bewaar jij je tomaten nooit in de koelkast maar smaken ze alsnog niet optimaal? Dit heeft dan waarschijnlijk te maken met het feit dat de oogst soms tot wel 21 dagen onderweg kan zijn voordat ’t in jouw boodschappentas terecht komt. Het onderkoelen van de tomaat begint dan al tijdens het vervoer. Hier kun je dus zelf weinig aan doen.

Bron: Elle eten. Beeld: iStock