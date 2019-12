Libelle Legt Uit: waarom zijn sommige mandarijnen gortdroog?

Er kan veel verschil zitten in mandarijnen: de een is sappig, terwijl de andere hartstikke droog is. Hoe komt het dat sommige mandarijnen zo droog zijn?

En kun je een uitgedroogde mandarijn herkennen?

Losse schil

Je zou denken dat een mandarijn met een losse schil zou betekenen dat een mandarijn is uitgedroogd, maar dit is niet het geval. Er bestaan ook mandarijnen, zoals de satsuma, die van oorsprong een lossere schil hebben.

Zoet of zuur

Er zijn diverse redenen waarom de ene mandarijn anders smaakt dan de andere, maar bij uitdroging speelt vooral de rijping een grote rol. “Mandarijnen moeten echter een bepaalde verhouding aan suiker en zuur hebben voordat ze mogen worden verhandeld,” legt Ernst Woltering, hoogleraar productfysiologie en productkwaliteit aan de Wageningen University & Research, uit aan NU.nl. “Zolang ze aan de boom hangen, neemt het zoete toe en het zure af.”

Rijpen

Maar boeren willen liever niet te lang wachten met plukken, aangezien het risico op een verloren oogst dan steeds groter wordt. Ook kunnen de weersomstandigheden invloed hebben op de smaak. Tijdens een periode met weinig zon, moeten de mandarijnen langer aan de boom hangen. Dit kan ervoor zorgen dat de mandarijnen al erg rijp zijn op het moment dat ze in de winkel liggen. Hierdoor kunnen ze minder sappig zijn.

Warmte

Mandarijnen kunnen ook door hoge temperaturen uitdrogen. “Meestal worden ze geoogst als ze groen zijn. Vaak kleuren ze vanzelf oranje, maar soms hebben ze een beetje hulp nodig”, zegt Woltering. Dit proces kan zowel een losliggende schil als uitdroging veroorzaken. Dit komt door de warmte en het natuurlijk rijpingshormoon ethyleen dat tijdens dit proces gebruikt wordt.

Herkennen

Maar kun je zelf uitgedroogde mandarijnen herkennen? Volgens Woltering is dat erg lastig. “Mandarijnen met een strakke schil kun je gerust kopen. Als je ze even laat liggen, wordt de schil losser. Maar laat ze niet te lang liggen, dan drogen ze te veel uit.” Wanneer de schil dus al erg los is in de winkel, is de kans groot dat het vruchtvlees al is uitgedroogd.

Bron: NU.nl. Beeld: iStock