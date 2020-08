Dít is waarom we vaker bramen zouden moeten eten

De nazomer is de ideale tijd voor bramen. Als je ze dan plukt, zijn ze op z’n lekkerst. En eet er lekker veel, want bramen hebben heel wat gezondheidsvoordelen.

Van juli tot en met september zijn de bramen op z’n allerlekkerst en smaken ze zoet in plaats van zuur. Maar de voordelen van bramen gaan verder dan alleen hun lekkere smaak. Ze hebben namelijk heel wat indrukwekkende gezondheidsvoordelen:

Vitamine C

Bramen zitten boordevol vitamine C. Eén kopje bevat zelfs al 30,2 milligram vitamine C. Dit is helft van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. En het is belangrijk om voldoende vitamine C binnen te krijgen, want deze vitamine levert je veel gezondheidsvoordelen op. Zo is vitamine C is belangrijk voor je immuunsysteem, je krijgt er een gezonde en sterke huid van, het is goed voor je kraakbeen, voor het helen van wondjes, een gezonde bloeddruk en het helpt hartaandoeningen voorkomen.