Waarom we wat vaker pastinaak op tafel zouden moeten zetten

Ah, de vergeten groenten. Pastinaak is er zo eentje. Geeft dus niks als de naam je zo niks zegt – maar we willen je er bij deze wel graag weer aan herinneren.

Want die gekke witte wortel heeft en heleboel gezondheidsvoordelen.

De pastinaak

De pastinaak wordt ook wel ‘witte wortel’ genoemd. Het is familie van de welbekende winterwortel en je kunt ‘m rauw eten, koken of bakken en er bijvoorbeeld pastinaakfrietjes van maken, stamppot of in een omelet verwerken. De smaak is echter wel anders dan de doorsnee wortel; eerder zoetig met een anijssmaak. Het wordt ook wel vergeleken met een romige aardappel. Klinkt best goed toch?

Dan nu de voordelen:

Veel vitaminen en vezels

En dat wíl je. En niet alleen vezels, ook vitamine C dat goed is voor je immuunsysteem, kalium dat goed tegen hoge bloeddruk, foliumzuur en antioxidanten. De werking van de nieren verbetert waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd én ook niet geheel onbelangrijk als je wat pondjes wil verliezen: weinig calorieën.

Lustopwekkend

De vorm van de pastinaak is je vast ook niet ontgaan. Maar daar is een uitleg over: volgens de eeuwenoude signatuurleer (uit de Middeleeuwen), zegt de vorm iets over z’n kracht. De fallus (wortel, aubergine en de pastinaak) werken als afrodisiacum. Met andere woorden: het verhoogt je libido.

Wist je dat je zo veel groenten en fruit binnen zou moeten eten om voldoende vitamine C binnen te krijgen?

