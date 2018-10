Waarom de wasabi die je altijd bij je sushi krijgt helemaal geen wasabi is

Veel vrouwen zijn dol op sushi en mag je er ’s nachts zelfs voor wakker maken. Maar wist je dat dat groene prutje dat je bij je sushi krijgt, eigenlijk helemaal geen wasabi is? En wat is het dan wel?

Als je in een restaurant sushi bestelt, krijg je bijna altijd een bakje met wat gember en wasabi. Gember is bedoeld om je smaak tussen diverse sushi’s te neutraliseren, terwijl je wasabi kunt gebruiken om de sushi wat meer pit te geven. Maar blijkbaar krijgen we in Europa in de Japanse restaurants helemaal geen echte wasabi. Het groene spul blijkt namelijk mierikswortel te zijn, dat ze een groene kleur hebben gegeven. Waarom zul je denken, maar daar is een logische verklaring voor.

Veel eisend

In een korte tijd is het eten van sushi in Europa ontzettend populair geworden, waardoor de vraag naar wasabi ook is gegroeid. Alleen wordt de wasabiplant gezien als moeilijkste plant in de wereld om te groeien. Daarom hebben ze een vervanger gevonden. In een video op YouTube vertelt de eigenaar van een zogenaamde wasabi farm dat dit komt doordat de wasabi plant nogal wat eisen heeft voordat ‘ie kan groeien. Ten eerste duurt het een jaar en drie maanden voordat een wasabiplant volledig is gegroeid. Verder mag de plant niet te veel, maar ook niet te weinig zonlicht krijgen. En als laatste moet de wasabiplant genoeg regenwater krijgen. Om dat laatste nog moeilijker te maken: dit water moet eigenlijk tussen de 13 en 18 graden Celsius zijn.

Neusholte

Het deel van de wasabiplant dat gegeten wordt heet the rhizome, ofwel de wortelstok, terwijl veel mensen ze verwarren met de wortels van de plant. Veel planten in de wereld kunnen pittig zijn, maar wasabi stimuleert als enige de neusholte. De echte wasabi (de wortel) heeft dan ook een complexe smaak. Eerst smaakt het heel pikant, maar wordt gevolgd door zoetigheid. Dat klinkt best goed, niet waar? Maar om dat te proeven zullen we waarschijnlijk een ticket naar Japan moeten boeken. Ook geen straf.

