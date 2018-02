Koriander, je houdt ervan of je haat het. Sommige mensen kunnen er geen genoeg van krijgen, anderen vinden het naar zeepsop smaken. We kunnen hier echter niks aan veranderen. Of jij van koriander houdt of niet is namelijk genetisch bepaald!

Koriander komt eigenlijk uit het Midden-Oosten, maar tegenwoordig wordt het in bijna alle keukens wel gebruikt. De plant is erg handig, je kunt namelijk alle delen van de plant gebruiken.

Onderzoek

Dit blijkt uit een onderzoek van neurowetenschapper Charles J. Wysocki. Hij onderzocht de verschillende onderdelen van de specerij. Daarbij ontdekte hij dat koriander zepig begint te ruiken wanneer je het verhit. Daarna komt pas de lekkere, kruidige geur vrij. Maar ook dan ruiken ‘de korianderhaters’ nog steeds alleen maar zeep. Dit komt waarschijnlijk omdat zij de echte geur niet kunnen waarnemen en daarmee dus ook niet de echte smaak kunnen proeven.

Verschil in genen

Maar hoe kan het nou dat sommige mensen de echte geur niet kunnen ruiken? Dit komt omdat zij genetisch iets anders in elkaar zitten. Het ligt hier namelijk aan het OR6A12-gen. Wie dit gen dubbel bezit, proeft een zeepachtige smaak. Koriander bevat namelijk dezelfde soort chemicaliën als zeep. Deze afwijking komt bij 4 tot 14 procent van de mensen voor.

Je kunt vanaf nu dus tegen iedereen zeggen dat je er niks aan kan doen dat je koriander niet lust. Het zit nou eenmaal in je genen!

Bron: MAX vandaag. Beeld: iStock.