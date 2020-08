Dít is waarom je wijn het beste uit een wijnglas kunt drinken

Als je ergens wijn bestelt, krijg je je wijn altijd in een mooi wijnglas. Maar waarom ziet een wijnglas er zo uit? En maakt het eigenlijk uit uit wat voor glas je wijn drinkt?

Een wijnglas ziet er erg chic en fancy uit met een voet, steel en kelk. Maar waarom ziet een wijnglas er eigenlijk zo uit? En waarom kun je dit drankje niet gewoon uit een ‘normaal’ glas drinken?

Natuurlijk kan je wijn in principe uit ieder glas drinken, maar we drinken het niet voor niets uit een speciaal glas. De vorm van het glas en de temperatuur van de wijn hebben namelijk veel effect op de smaak en geur, blijkt uit onderzoek van de Tokyo Medical and Dental University. Dit betekent dat verschillende glazen en temperaturen voor een hele andere smaak kunnen zorgen.

Te koude wijn verliest aroma en smaak en kan zelfs bitter proeven. Maar hoe warmer je de wijn drinkt, hoe sterker de aroma’s zich opdringen. Dit zorgt uiteindelijk voor een vlakke en saaie smaak, waarbij de alcohol overheerst. Daarom is het volgens sommeliers zo belangrijk dat wijn op de goede temperatuur wordt geschonken en dat je wijn uit het juiste glas drinkt.

Witte vs rode wijn

Rode wijn kan het best op 17 graden Celsius geserveerd worden. Dit is vrij koel, aangezien de meeste mensen kamertemperatuur denken. Witte wijn dient, afhankelijk van de smaak, geschonken te worden tussen de 7 en 12 graden. Ook is het altijd goed om voor een ruim glas te gaan en ‘m halfvol in te schenken. Daardoor bereikt voldoende zuurstof de wijn en komt de smaak beter tot z’n recht. Vooral bij rode wijn is dit belangrijk. Niet voor niets dus dat een rode wijnglas een stuk groter en boller is dan een wijnglas voor witte wijn.

Steel

De steel van het wijnglas is ook heel belangrijk. Dit komt doordat wijn dus heel temperatuurgevoelig is. Een lichte stijging of daling van de temperatuur kan al een grote invloed hebben op de smaak. Onze handen kunnen veel warmte geven, dus is het belangrijk dat je het glas waar de wijn in zit, niet aanraakt. Daarmee kan je namelijk de temperatuur veranderen en dus ook de smaak. Bij een wijnglas is het daarom de bedoeling dat je het glas bij de steel vast houdt, zodat je handen geen effect hebben op de wijn.

Zin gekregen in een wijntje, maar ligt er niks koud? Op deze manier is je fles binnen een kwartier koud:

Bron: Trouw, Wine Wizz. Beeld: iStock