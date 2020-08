Vergeet bananenbrood: dít is waarom je zelf zuurdesembrood moet bakken

Om onszelf te vermaken, gaan we vaak de keuken in om iets te bakken. Bananenbrood is favoriet, maar probeer de volgende keer eens zuurdesembrood.

Het is een heel makkelijk, maar redelijk lang proces van gisten en rijzen. Het eindresultaat is wel een heerlijk en gezond brood, waar je nog dagen van kan genieten.

Advertentie

Geen toevoegde suikers

Zuurdesem heeft een veel kortere ingrediëntenlijst dan normaal brood. Het enige dat je nodig hebt is bloem, water, zout en wilde gist. Daardoor is zuurdesembrood een stuk gezonder dan andere broden, want het is vrij van oliën, suiker, conserveermiddelen en andere chemicaliën die niet het beste effect hebben op je gezondheid.

Gezondheidsboost

Vanwege het fermentatieproces heeft zuurdesem een rijker voedingsprofiel, waardoor het brood lekker gezond is. Zuurdesem verbetert namelijk de spijsvertering, bevat veel vitamines en mineralen en houdt je bloedsuikerspiegel in balans. Maar hoe maak je nu zo’n zuurdesembrood?

Het is een vrij eenvoudig recept, maar vergeet niet: het duurt vanwege het rijzen wel even voordat je ervan kan genieten. Daarnaast is het belangrijk dat je van tevoren een zuurdesemstarter maakt. Een zuurdesembrood begint altijd met een starter. Het zuurdesemstarter wordt gemaakt van alleen bloem en water. Dit zetsel laat je meerder dagen fermenteren, ook wel vergisten genoemd, bij een bepaalde temperatuur.