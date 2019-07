Dít is waarom we soms zo’n zin hebben in fastfood

Herkenbaar? Na de zoveelste poging om gezond te eten, zwicht je tóch weer voor die puntzak friet. We hebben goed nieuws voor je: het ligt niet aan jou.

Ons zogenaamde reptielenbrein is de boosdoener.

Reptielenbrein

Volgens stressdokter Luc Swinnen, die tevens auteur is van het boek Waarom we vreemdgaan en parachute springen, hebben mensen 3 breinen: het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en het mensenbrein. Deze 3 breinen verklaren een groot gedeelte van ons gedrag.

Het reptielenbrein is het oudste gedeelte. “Alle prikkels en gevaren worden in een fractie van een seconde geregistreerd, terwijl cruciale functies als onze ademhaling, bloedsomloop en hartslag op de achtergrond constant blijven doordraaien”, vertelt Swinnen tegen HLN.

“En omdat alles automatisch verloopt, reageert het zeer snel. Hoe reageer je bijvoorbeeld wanneer iemand de telefoon plots neerlegt tijdens een onbeleefd gesprek? Of wanneer een auto je de weg verspert of aan je bumper kleeft? Als je je reactie op die momenten beter bestudeert, zie je meestal het reptielenbrein in actie.”

Oermens

Maar hoe komt het dat dat reptielenbrein ons dan laat zwichten voor die zak friet? Volgens Swinnen heeft dat nog alles te maken met hoe we als oermensen waren. “Ons brein wil voedsel, en wel nu onmiddellijk. Vroeger was er af en toe weinig spek voor onze bek en dus liet het reptielenbrein de eigenaar ervan een voorraadje vetten en suikers aanleggen, voor het geval dat er weer eens zeven magere jaren aanbraken. Om hem daartoe te bewegen, werd het beloningssysteem in de hersenen aangesproken: het dopaminesysteem.” Dit zou de reden zijn dat bij het eten van fastfood, wat vaak vet- en suikerrijke producten zijn, het reptielenbrein wordt gestimuleerd. Daarnaast gaat fastfood vaak lekker snel: nog iets waar ons reptielenbrein zo vrolijk van wordt.

Bron: HLN. Beeld: iStock