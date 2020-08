Waarom je altijd zout moet toevoegen aan een zoet baksel

Kokoskoekjes, appeltaart of een lekkere Bossche bol. Ze zijn allemaal mierzoet (en verrukkelijk). Maar wat doet die snuf zout toch altijd in het recept van die zoete baksels? En kun je dat ook gewoon weglaten?

Spoiler: dit ingrediënt mag niet ontbreken! En dat zit zo.

Advertentie

Zout balanceert

Het lijkt zo onnodig, die ene snuf zout. Wat kan een mespuntje nou eigenlijk doen met de smaak van een hele taart? Nou, een boel. Misschien niet in een grote schaal patat, maar in een recept waar ook veel suiker in zit, wel degelijk. Het zorgt er namelijk voor dat de zoetigheid van de suiker gebalanceerd wordt. Hierdoor wordt het baksel niet zo intens zoet, waardoor de andere smaken beter tot uiting komen. De kaneel in de appeltaart en de kokossmaak in kokoskoekjes, die komen beter naar voren met een snuf zout. Omdat de suiker dan simpelweg niet zo overweldigend is!