Nieuw onderzoek wijst uit: déze noot gaat lekkere trek tegen

Dat noten thuishoren in de categorie ‘gezonde tussendoortjes’ weten we al langer. Ze zitten vol met gezonde vetten, proteïnen én vezels. Onderzoekers, verbonden aan het Harvard Clinical and Translational Science Center, laten nu zien dat ze ook je snacktrek kunnen verminderen.



De onderzoekers gaven negen obesitaspatiënten die in het ziekenhuis lagen vijf dagen lang smoothies. De ene groep kreeg een drankje met een handje walnoten erin verwerkt, de andere groep een placebo-smoothie zonder walnoten, maar met dezelfde smaak en net zoveel calorieën. Elke dag werd de hersenactiviteit van deze patiënten onderzocht. Na een paar weken werd het onderzoek herhaald met omgekeerde groepen.

Minder trek

Op het moment dat de onderzoekers foto’s van calorierijk eten lieten zien (denk aan taart en chips) en de deelnemers hadden net een walnoot-smoothie gedronken, werd het insula actief. Het insula is een deel van je hersenen dat invloed heeft op je eetlust. Bij het tonen van caloriearm eten werd geen activiteit waargenomen. Conclusie? Een handje walnoten per dag zou dus bést eens je snacktrek tegen kunnen gaan.

Wel goed om te weten: de studie werd mede-gefinancierd door de California Walnut Commission.

Bron: nytimes.com. Beeld: Istock