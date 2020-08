Libelle Legt Uit: Wanneer gebruik je aluminiumfolie en wanneer bakpapier?

Bananenbrood, zuurdesembrood; we zijn massaal aan het bakken geslagen de afgelopen tijd. Heerlijk! Maar mocht je je ook wel eens afvragen wanneer je nu precies aluminiumfolie gebruikt en wanneer bakpapier en of je die 2 dingen gewoon kunt omruilen voor het andere, mocht 1 van de 2 op zijn, dan hebben we eindelijk het antwoord voor je.

Er is namelijk wel degelijk een verschil tussen de 2 bakmaterialen.

Wanneer gebruik je bakpapier en wanneer aluminiumfolie?

Bakpapier gebruik je het beste als je brood, taart of koekjes gaat bakken. Of voor kaasachtige of andere kleverige etenswaren. Bakpapier heeft namelijk een antikleeflaagje, waardoor het niet blijft plakken aan de ingrediënten.