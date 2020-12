De Grote Pastagids: wanneer gebruik je welke pastasoort?

Spaghetti, ravioli, gnocchi: er zijn tientallen pastasoorten en allemaal hebben ze hun eigen charme. Maar wanneer gebruik je welke pastasoort? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Een romige pasta pesto, een klassieke aglio e olio of een goedgevulde bolognese, de recepten vallen of staan bij de pastakeuze. Want niet voor ieder gerecht kun je alle pastasoorten inzetten. De ene pastasoort is gemaakt voor dunne sauzen, de andere pastasoort is weer ideaal voor dikke sauzen. Maar met onderstaande pastagids weet je in een mum van tijd wanneer je welke pastasoort gebruikt.

Lange slierten: spaghetti, pappardelle, tagliatelle

Als je deze pastasoorten wil gebruiken zoals een echte Italiaan dat doet, dan combineer je ze niet met zware, volle sauzen. De slierten verdrinken al snel in een te gevulde saus. Daarbij eet het ook nog eens heel moeilijk: deze sliertpasta’s hechten niet aan dikke sauzen wat ervoor zorgt dat de groente en het vlees uit de pastasaus overblijven op je bord. Een lichte tomatensaus of een saus op basis van olijfolie is daarom perfect bij deze pastasoorten. Wil je toch een wat vollere saus gebruiken bij deze pastasoort? Kies dan voor een dikkere sliert, zoals tagliatelle.