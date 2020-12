Vergeet glühwein: warme Aperol is hét nieuwe winterdrankje

Heel Nederland zit aan de glühwein en vult zijn weekend met een heuse glüh-walk door de stad. Ben jij nog zo gek van dit warme drankje? Misschien is warme Aperol dan wel iets voor jou.

In de winter heb je misschien niet zo’n zin in een frisse mojito of een koud glas wijn. Buiten is het koud genoeg. Maar de glühwein en Irish coffee ken je onderhand wel. Gelukkig is daar een nieuw winterdrankje in cocktailland, dat nét even anders is dan alles wat je al kent. Zie daar: warme Aperol.

Aperol Spritz

Je kunt dit drankje kennen van de frisse zomerversie: Aperol Spritz. Maar de winterversie is toch net even anders. In plaats van het te serveren met ijsklontjes en schijfjes sinaasappel, ga je bij de warme variant voor een ander recept.