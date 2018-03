Wat is beter voor je gezondheid: appels of peren?

Gezond tussendoortje? Dan grijp je waarschijnlijk naar een appel als je trek hebt. Maar soms kun je beter voor een peer kiezen. Het is appels met peren vergelijken, maar we doen het toch.

Een sappige handpeer bevat verrassend genoeg minder calorieën dan een Elstar-appel, de meest gegeten appel van Nederland. Het is geen wereld van verschil (55 tegen 63 calorieën per 100 gram), maar toch leuk om te weten. En het is niet het enige interessante feitje: als we de voedingsstoffendatabase beter bekijken, blijkt dat de peer meer voordelen heeft ten opzichte van de appel.

Meer vezels

Peren zijn super vezelrijke vruchten. Een middelgrote peer bevat zo’n 6 gram vezels, mits je ’m ongeschild eet. Dat is meer dan een appel en best veel als je weet dat de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vezels 25 tot 30 gram is. Een peer kan je door de vezels ook een meer gevuld gevoel geven.

Bloeddruk en bloedarmoede

Naast meer vezels zit er veel kalium in een peer, meer dan in bijvoorbeeld een appel. Goed nieuws voor wie de bloeddruk onder controle wil houden. Heb je al tijden een vermoeid gevoel en last van slappe spieren? Dan kun je last hebben van bloedarmoede. In de peer zit relatief veel koper en ijzer. Dit zijn belangrijke ingrediënten om bloedarmoede tegen te gaan.

Maar de appel heeft natuurlijk ook z’n voordelen:

Vitamines en antioxidanten

In vergelijking met een peer zit er in een appel 3 keer zo veel vitamine A, 2 keer zoveel vitamine C en 20% meer vitamine E. belangrijk is dat 70% van de vitaminen meteen onder de schil zitten. Een appel schillen is dus eigenlijk geen goed idee. De appel zit boordevol anti-oxidanten om je tegen ziektes te beschermen.

bron: www.voedingswaardetabel.nl Beeld: iStock.