Libelle Legt Uit: wat is ‘fonio’ en wat kun je ermee?

Heb je weleens van fonio gehoord? Dit is een graansoort die steeds populairder wordt onder foodies. Het is namelijk glutenvrij, eiwitrijk en vetarm. Wat wil je nog meer?

Fonio is een minuscule graansoort dat wordt verbouwd in Afrika en een beetje op couscous lijkt. Qua smaak komt het, vanwege de nootachtige smaak, het meeste in de buurt van quinoa.

Superfood

Het bevat volop eiwitten en vezels, weinig vetten en is bovendien ook nog eens glutenvrij. En of dat nog niet genoeg is, zit deze graansoort ook nog boordevol calcium, magnesium, mangaan en zink. Het wordt dan ook wel de ‘nieuwe superfood‘ genoemd.

Duurzaam

Naast verschillende gezondheidsvoordelen, is het ook nog eens heel bijzonder duurzaam product. Fonio is namelijk heel snel te verbouwen. Zelfs op minder vruchtbare grond. Je hebt slechts een paar kilo fonio nodig om twee hectare van deze graansoort te verbouwen.

Soort couscous

Omdat de korrel heel klein is, heeft fonio een korte kooktijd. Maar hoe eet je het eigenlijk? Je kunt op dezelfde manier in gerechten verwerken als quinoa, bulgur of couscous. Je kunt er dus ook een heerlijke salade mee maken. Daarnaast kun je er ook oats van maken en als ontbijt eten met wat yoghurt of kwark.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock