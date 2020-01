Libelle Legt Uit: wat is het Pegan dieet en waar is het goed voor?

Er bestaan ondertussen zoveel diëten, dat we soms door de bomen het bos niet meer zien. Momenteel is het Pegan dieet razend populair. Libelle legt je in een notendop uit wat dit dieet precies inhoudt.

Combinatie

Eigenlijk is het Pegan dieet een samentrekking van 2 andere diëten, het Vegan dieet en het Paleo dieet. Dit is bedacht door de Amerikaanse arts dr. Mark Hyman. Het gaat er bij het Pegan dieet om dat je zoveel mogelijk van de natuur profiteert. Veel onbewerkte en plantaardige voeding die duurzaam is geproduceerd, dus. Bespoten voeding en voedsel met e-nummers of hormonen horen niet thuis in dit dieet. Goed voor jezelf, maar ook goed voor de natuur!