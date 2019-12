Libelle Legt Uit: wat is Kombucha en waarom is het zo populair?

Misschien ken je het al of heb je het ooit een keer gedronken in een hippe tent in Amerika, maar langzaam maakt het populaire drankje ook z’n intrede in Nederland. We hebben het over kombucha.

Kombucha is een gefermenteerde drank die heel veel gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Hoewel daar geen bewijzen voor zijn, is de smaak fascinerend waardoor iedereen er dol op is.