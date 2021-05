Waterkefir vs. kombucha: hierin verschillen deze gefermenteerde drankjes

Traditiegetrouw kijkt Libelle’s Naomi ieder jaar naar het Eurovisie Songfestival, en dit jaar bevindt ze zich zelfs op slechts 94 kilometer afstand van the place to be. Ze hád een ticket kunnen kopen, maar wilde toch liever eerst de kat uit de boom kijken: je weet maar nooit wat het niveau is. En dat is maar goed ook.

Als ABBA-fan heb ik met mezelf afgesproken dat ik alleen naar een Songfestival ga als mijn favoriete band daar op gaat treden. Ja, ik ga zeker vrolijk verder dromen. Of ze Gimme! Gimme! Gimme! nog even klakkeloos kunnen zingen als vroeger betwijfel ik, maar het zal in ieder geval beter klinken dan de inzending van Oekraïne.

Deze band bestaat uit drie mannen en één vrouw, dat is dan ook meteen ‘de stem’ van het lied. Nou, die stem komt binnen. In combinatie met het groene monster (jas met een soort stekelsprieten) dat ze droeg was het een act om nooit te vergeten, ook al wíl je hem vergeten.

Het Frans van Chantal is om door een ringetje te halen. Nu is het natuurlijk een kwestie van instuderen, maar je moet het ook nog maar voor elkaar krijgen om de woorden vloeiend uit te spreken voor een publiek van zo’n 190 miljoen kijkers. Haar Engels vond ik daarentegen te Brits en te gemaakt. Misschien is dat ook wel de bedoeling en mogen de presentatoren geen Amerikaans-Engels praten, maar Edsilia, Jan en Nikkie spraken hun tekst iets vloeiender uit. Nu is Nikkie natuurlijk een natuurtalent.

En dan die outfits. Prach-tig. Tuurlijk, ongeveer iedere presentator van het Songfestival ziet er beeldschoon uit, maar de jurken accentueren de presentatrices perfect. Jan mocht er ook zeker zijn in zijn klassieke pak.

3. Justin Timberlake

Litouwen mocht gisteren het spits afbijten. Toen de beste man begon met optreden, moest ik even slikken. Wat een eng figuur. Hij kon wel goed dansen en toen het lied eenmaal op gang kwam, viel het allemaal wel mee. Maar de afdeling Plagiaat zal ongetwijfeld een belletje hebben gepleegd naar Justin Timberlake. Is dit lied niet gewoon een mix van SexyBack en LoveStoned maar dan met een nieuwe tekst? Goed, een leuk nummer is een leuk nummer, dus hij mag door naar de finale.

4. Statement 1

Over Rusland en Noorwegen had ik al een artikel geschreven: hun kledingkeuze is erg opvallend. Zo leek de Russische zangeres in haar rode broekpak sprekend op een Spaanse bankovervaller uit de hitserie La Casa de Papel (bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao!) maar ze betrad het podium niet in deze outfit. Die zat onder de stoffen matroesjka die ze droeg (wel heel mooi ontworpen trouwens), daarmee maakte ze een prachtig eerbetoon aan haar land. Maar het gewaad ging uit en het lied werd steeds krachtiger. Letterlijk, mevrouw heeft een dijk van een stem.

Geen idee wat er gaande was tijdens het optreden, maar uiteindelijk kreeg ik door de koeienletters die ‘Russian woman‘ spelden op het decor, de indruk dat dit lied toch meer statement bevatte. Het klonk niet echt ergens naar, maar paste wél goed bij het thema Open Up. Qua Eurovisie-niveau mag het dus door van mij.

5. Statement 2

Ook de Noorse zanger Tix droeg een beeldige doch opvallende outfit. Maar zijn performance is me eerlijk gezegd niet zo bijgebleven. Het verhaal achter zijn lied dan weer wel: jezelf losbreken uit de scherpe klauwen van de mensheid. Zit wat in, hebben we allemaal weleens last van (de één veel meer dan de ander helaas).

6. Toontje lager

De uithalen die in deze uitzending voorbij komen zijn historisch laag. Letterlijk, want ze zitten er vaker nét onder dan boven. En dat doet pijn aan je oren. Slovenië zat er vaak genoeg flink naast, Australië had de lat iets te hoog voor haarzelf gelegd, Noord-Macedonië had een mooi lied maar de zanger zat er op de cruciale momenten naast, Roemenië had de lat véél te hoog voor zichzelf gelegd en Kroatië had het gewoon nét niet. Zweden wist zichzelf nog redelijk te herpakken na iedere mislukte uithaal, maar had eigenlijk al teveel fouten gemaakt om zichzelf nog te redden. Voor iedereen in deze categorie geldt dan ook: 12 punten voor je inzet, maar mag het een toontje lager?

7. Statement 3

Mocht je je afvragen of ik ook nog iets goeds te zeggen heb over de eerste halve finale van dit Songfestival, dan is het antwoord: ja! Ik bewaar het beste voor het laatst. Malta, Azerbeidzjan en Cyprus hadden allemaal een typisch Eurovisielied, hoewel hier ook weer heel veel elementen van topartiesten in verwerkt zitten. De inzending van Malta bevatte een knap staaltje feminisme, het komt neer op: ‘ik draag wat ik wil, maar ik geef je geen toestemming om aan me te zitten’. Sommigen zullen dit als cliché ervaren, ergens is dat het ook wel, maar in de huidige wereld wordt een ‘nee’ helaas nog te vaak genegeerd.

Mocht je je afvragen waar België, Israël en Ierland zijn gebleven? De Israëlische artieste had een mooie fluitstem. Dat is alles wat ik erover te zeggen heb. En lieve mensen, houd dit in gedachten: ik zing zelf nog slechter dan de meest valse uithaal die we gisteren hebben gehoord. Dus iedereen krijgt van mij sowieso al douze points voor zijn/haar inzet.

Beeld: BrunoPress.