Weeralarm? Deze producten mogen niet in je voorraadkast ontbreken

De waarschuwing voor de stormen Ciara en Dennis ging gepaard met een luid en duidelijk advies: blijf binnen als je niet noodzakelijk de deur uit moet. Daarom tipt Libelle welke producten je echt in je voorraadkast móet hebben, zodat je bij het volgende weeralarm niet met een rammelende maag zit.

Een goede voorbereiding is immers het halve werk.

Peulvruchten in blik

Met bonen in blik kun je alle kanten op, want ze zijn te gebruiken in meerdere gerechten. Van een simpel gerecht à la bruine bonen met rijst, tot een curry met linzen of huisgemaakte hummus; het hoeft helemaal niet saai te zijn. De producten bevatten erg veel eiwitten en zijn tegelijkertijd ook nog eens erg voedzaam.

Graanproducten

Ook graanproducten zijn handig om standaard in huis te hebben. Denk aan rijst, quinoa, bulgur, gierst of couscous; dit is een product waar je áltijd een lekker en voedzaam gerecht mee kunt maken.

Pasta

Een inkoppertje; maar met pasta zit je altijd goed. Het is voedzaam, gemakkelijk te combineren met verschillende groentes en natuurlijk ook nog eens erg lekker. Het is dan ook aan te raden om er een flinke voorraad van in huis te hebben. Wil je wat gezonder doen? Kies dan voor speltpasta of bruine rijstpasta in plaats van de witte variant.

Pastasaus en tomatenpuree

Zonder pastasaus geen goede pasta. Om iedereen tevreden te houden wanneer je de deur niet uit kunt, is het dus zeker aan te raden om pastasaus en tomatenpuree in huis te hebben.

Fruit en groente in blik

Verse groente en fruit blijven natuurlijk niet heel lang goed. Daarom kun je voor de zekerheid het beste ook wat ingeblikte groenten en fruit in je voorraadkast hebben staan. Zo krijg je zelfs tijdens een weeralarm nog wat vitamines binnen.

Noten

Ongebrande noten zijn niet alleen heerlijk als gezond tussendoortje, maar ook nog eens voedzaam. Ook bevatten noten veel eiwitten, waardoor het handig is om ze altijd in huis te hebben. Ideaal om de hongerklop te voorkomen als je nog even moet wachten op het avondeten.

Kruiden

Zorg ervoor dat je een flinke voorraad uiteenlopende kruiden hebt. Met kruiden kun je het simpelste gerecht een stuk interessanter maken. Van kaneel voor zoete gerechten, tot bijvoorbeeld currykruiden, kurkuma en ras el hanout om je eigengemaakte gerechten van een fijne smaak te voorzien.

Bron: Culy. Beeld: iStock