Bizar: op déze specifieke dag eten we massaal te weinig vezels

We weten allemaal dat vezels erg belangrijk zijn voor een blije buik en gezonde darmen. Toch blijkt dat wij Hollanders nog wel wat beter ons best mogen doen. Want recent onderzoek wijst uit dat we massaal te weinig vezels binnenkrijgen op 1 specifieke dag in de week.

Volgens het Voedingscentrum moeten vrouwen 30 gram vezels per dag eten en mannen zelfs 40 gram per dag. Er is werk aan de winkel, dus.

Advertentie

Te weinig

Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en de Maag Lever Darm Stichting komt een verrassend feit naar boven. Nederlanders eten namelijk veel te weinig vezels in het weekend. Hoofdonderzoeker Iris Rijnaarts vertelt: “We kunnen nu zien dat mensen een opmerkelijke ‘dip’ in hun vezelinname op zaterdag ervaren.”

Minder routine

De reden voor deze specifieke dag? Volgens Iris zijn we in het weekend minder bezig met onze vaste routines, wat ook zijn weerslag heeft op ons eetpatroon. In het weekend staan er vaak leuke dingen gepland, waarbij dan ook vaak minder gezond gegeten wordt.

Tips

Herken jij jezelf hierin? Dan is er geen reden voor paniek, want in het weekend mag je best genieten. Maar als je toch wat gezonder wilt doen, kun je simpele maatregelen treffen. Neem in plaats van een wit puntje met kroket een volkeren boterham, en neem steevast wat nootjes of fruit mee voor onderweg. Zo ga je minder snel de mist in met een zoete snack vol suikers en snelle koolhydraten.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Margriet. Beeld: iStock