Koken met pompoen? Zo weet je welke soort je het beste kunt kopen

Flespompoen, muskaatpompoen, kalebassen; in de herfst ligt de supermarkt vol met pompoen. Leuk om uit te hollen of om mee te koken. Maar hoe weet je dan welke pompoensoort je het beste kunt kopen als je wilt koken?

Deze 5 soorten zijn sowieso lekker om te eten.

Om te beginnen met een misverstand: nee, je kunt niet alle pompoenen eten. Of nou ja, je wordt er niet ziek van als je een ‘verkeerde’ pompoen eet, maar lekker is anders.

Sommige varianten zijn namelijk veel te bitter of te taai. Die herken je aan hun lichte kleur, en harde schil. Ook zijn ze vaak platter en breder. Deze pompoenen – ook wel kalebassen genoemd – zijn meer bedoeld voor de sier, ter decoratie in je huis. Ook leuk natuurlijk!

Met welke pompoensoort kun je het beste koken?

Maar nu willen we het hebben over pompoenen die wél lekker zijn om te eten. En dat zijn er nog een heleboel. Hoe weet je dan welke soort pompoen het beest in je gerecht past? Wij hebben 5 soorten op een rij gezet.

1. Muskaatpompoen

Deze soort ziet eruit zoals je je waarschijnlijk inbeeldt als je aan een pompoen denkt. Het zijn flinke joekels die wel tot 100 kg kunnen weten. Het vruchtvlees is zacht en zoet. Het heeft wat weg van nootmuskaat. De muskaatpompoen smaakt daarom goed in roepen, curry’s, stoofpotjes én in taart.

2. Flespompoen

De flespompoen is de pompoensoort die je het vaakst tegenkomt in de supermarkt. Niet alleen in de herfst, maar eigenlijk het hele jaar door.

Het oranje vruchtvlees is boterzacht, daarom wordt deze pompoen ook wel butternut genoemd. Na het bakken of roosteren krijgt de flespompoen een zoete, nootachtige smaak. Ook deze soort is lekker om soep van te maken. De flespompoen smaakt ook goed in salades. Eigenlijk past deze soort in zowel hartige als zoete gerechten.

3. Spaghettipompoen



Deze pompoensoort dankt z’n naam aan het draderige vruchtvlees. Zodra de pompoen gaar is, valt het vruchtvlees in slieren uiteen. De smaak is vrij neutraal, dus je kunt deze pompoensoort met vrijwel alles combineren. Bijvoorbeeld met visgerechten.

4. Jarrahdale



De grijze, geribde jarrahdale is perfect om je huis of tuin mee in de herfstsfeer te brengen. Toch is deze pompoensoort niet alleen maar decoratief. Het oranjegele vruchtvlees is namelijk heel zacht. De smaak doet denken aan meloen. Lekker in de soep of om mee te bakken.

5. Hokkaido pompoen



Schillen is niet nodig bij de hokkaido pompoen. Je kunt ‘m namelijk met schil en al opeten. Het vruchtvlees is stevig, maar kan wel een tikje droog worden. Gebruik deze pompoensoort daarom in gerechten die een ingrediënt met een bite kunnen gebruiken. In salades bijvoorbeeld.

Serveertip: een pompoen als soepkom – hoe briljant is dat?



Bron: Libelle.be. Beeld: iStock