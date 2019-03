Welke ui gebruik je eigenlijk in welk gerecht?

Denk jij dat alle uien één pot nat zijn? Dan heb je het mis; een ui kan de smaak in je gerecht maken of breken.

Oké, de smaak van je gerecht zal niet volledig verpest zijn als je een andere soort ui erin verwerkt, maar het zal wel heel anders smaken dan eigenlijk de bedoeling was.

Advertentie

Dit is hoe het eigenlijk hoort:

Rode ui

Naast dat-ie een vrolijk kleurtje heeft, smaakt deze ui lekker zoet. Dat komt door de hogere concentratie aan suiker. Daardoor kun je de rode ui zelfs rauw eten, bijvoorbeeld versnipperd door een salade. Daarnaast is dit een uitstekende ui om te grillen. Inspiratie!

Sjalotjes

Officieel geen ui, maar ze smaken wel zo. Ook de smaak van de sjalotjes is erg subtiel en kun je daardoor verwerken in mildere gerechten. Doordat deze ‘ui’ zo klein is, kun je hem makkelijk versnipperen in dressing of jus.

Gele ui

Deze ui is scherp, maar dat hadden we vast allemaal al ondervonden. Deze is dus niet zo lekker rauw en kan dus beter niet verwerkt worden in salades (tenzij je van deze scherpe smaak erin houdt natuurlijk). Doordat je de gele ui eerst bakt, wordt-ie minder scherp, maar blijft de rijke smaak wel behouden. Lekker dus in uiensoep, stoofpannetjes of om te karamelliseren.

Lente-ui

De lente-ui ziet er niet uit zoals een ‘gewone’ ui. Op het kontje na, kun je de lente-ui helemaal eten. Deze is overigens wel makkelijker te bereiden: je ogen tranen er niet van, en je hoeft slechts een paar keer te knippen. Door de lichte smaak kun je deze het beste gebruiken als garnering; dus bovenop je soepje bijvoorbeeld.

Zoete ui

De zoete ui (de naam zegt het al) is heerlijk rauw op een broodje met bijvoorbeeld vleeswaren, of verwerkt in een ovenschotel. Op die manier wordt het gerecht iets zoeter en wordt het knapperiger.

Wist je dat je ui soms ook in de blender kunt gooien? Scheelt je een hoop tranen tijdens het snijden! Bijvoorbeeld met de andere ingrediënten van guacamole.

INVENTUM Blender - bullet inclusief 3 mengbekers en GRATIS receptenboekje € 69,95 € 42,95 Bestel

Versnipper je vaak een uitje door de hutspot? Zo hoort de verhouding tussen groenten, aardappelen en ui:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Elle Eten. Beeld: iStock