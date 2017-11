Welke vis past bij welk gerecht?

Weet jij welke vis geschikt is om te bakken en welke beter tot z’n recht komt in een ovenschotel? Wij hebben het antwoord!

Vis in de oven

Staat er vanavond een ovenschotel met vis op het menu? Kies dan het liefst voor verse vis zonder vel. Diepvriesvis kan, maar moet eerst ontdooien in de koelkast. Dep de diepvriesvis goed droog voor je ‘m in de ovenschotel legt. In principe zijn heel wat vissoorten geschikt voor de oven, maar met stevige, grote stukken kan je nooit missen: heilbot en kabeljauw zijn bijvoorbeeld echte toppers.

Vis in de pan

Schroei vissen in de pan altijd eerst aan op de velkant: zo wordt die krokant en blijft de binnenkant heerlijk sappig. Kies voor vissen die niet te snel uit elkaar vallen, zoals tongschar, baars en zalm. Gebruik een beetje olie zodat de vis niet vastkleeft aan de pan.

Vis in vissoep

Niets lekkerder dan een stomend vissoepje! Ook hiervoor gebruik je het beste stevige (witte) vissen, zoals victoriabaars, zeeduivel en koolvis. Start met een geurige visbouillon en voeg de stukken vis pas helemaal op het einde toe: door de warmte van de soep zullen ze volledig garen, maar niet te veel uit elkaar vallen.

Vis in vispannetjes

In een vispannetje kan je heel wat vissoorten gebruiken: griet, koolvis, zalm, schelvis en kabeljauw zijn nog maar een paar voorbeelden. Als je de bijvoorbeeld een viskalender raadpleegt, ben je zeker van een vispannetje met topsmaken!

Bron: Libelle Lekker BE. Beeld: iStock