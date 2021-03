Wentelteefjes met oranjebloesemricotta en pistachesuiker

De Zwolse donor-affaire krijgt een nieuw hoofdstuk: de omstreden Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut heeft met zijn zaad ook kinderen verwekt bij vrouwen die kinderen wilden met het sperma van hun eigen partner.

Voor zover bekend is dat bij drie gezinnen gebeurd. Deze gezinnen dachten altijd elkaars volledige bloedverwanten te zijn en voelen zich volgens de Stentor bedrogen en zijn geschokt.

Vruchtbare stellen

In het najaar van 2020 kwam het verhaal van de Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut naar buiten na een toevallige DNA-match. De arts runde in de jaren 80 en 90 de fertiliteitskliniek in het voormalig Sophia ziekenhuis en heeft in die jaren minimaal 34 donorkinderen verwekt met zijn eigen sperma, zonder dat de wensouders hiervan op de hoogte waren. Zij dachten dat het zaad afkomstig was van een anonieme donor.

Nu blijkt dat dit niet alleen is gebeurd bij stellen die met sperma van een ánonieme donor zwanger wilden worden, maar ook bij stellen waarbij zaad van de wensvader was afgeleverd voor inseminatie. Bij één van die gezinnen heeft de arts ook donorzaad van iemand anders gebruikt zonder dat de ouders dit wisten.

Onderzoek naar Zwolse gynaecoloog

“Het sperma van de beoogde vader is wel netjes bewerkt om toegediend te worden, maar is uiteindelijk niet toegediend”, zegt ziekenhuisbestuurder Ina Kuper tegen de Stentor. “Hier is iets anders gedaan dan was afgesproken. Wij leven met deze gezinnen mee.” Het ziekenhuis heeft de Inspectie Gezondheidszorg ingelicht over deze verdrietige ontwikkeling en laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren door een externe commissie om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren.

