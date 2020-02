Waarom we er niets aan kunnen doen dat we niet maar één koekje kunnen eten

Een pak koekjes, een zak chips en pizza zijn moeilijk te weerstaan. Zie maar eens 1 koekje te pakken en dan het pak weer netjes terug te leggen. Waarom is dat zo moeilijk? Daar hebben voedingsdeskundigen een verklaring voor.

Snacks als koekjes, chips en pizza kun je blijven eten, ook al zit je eigenlijk vol. Dat heeft alles te maken met de combinatie van een aantal ingrediënten, waardoor een kunstmatige smaakervaring ontstaat die deze ingrediënten los van elkaar niet hebben. Onderzoekers noemen het ‘hyper-palatable’, wat iets als ‘ultra-smakelijk’ betekent.

Advertentie

Reactie

Onderzoek wijst uit dat voedingsmiddelen met meer dan 2 ingrediënten die linken aan ‘smakelijkheid’ – zoals suiker, zout, vet en koolhydraten – reacties in het brein kunnen veroorzaken die lijken op reacties bij het gebruik van drugs. Daarnaast zorgt het ook voor een reactie in het lichaam die zorgt dat je niet vol raakt en dus stopt met eten.

Combinatie

Fabrikanten zouden dan ook heel slim gebruik maken van deze combinaties van ingrediënten zodat we massaal niet van hun snacks af kunnen blijven. We kunnen er dus niets aan doen dat we nog een koekje willen, echt niet.

BEKIJK OOK: 2x zo blijven je versgebakken koekjes langer krokant:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Independent.co.uk. Beeld: iStock