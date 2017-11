Libelle Legt Uit: welke wijn drink je bij welke kaas?

Een kaasplank vraagt om een glas wijn. Maar deze alombekende smaakcombinatie zorgt ook vaak voor de figuurlijke hoofdpijn: welke wijn past bij mijn kaas? We helpen je alvast op weg!

Zacht met zacht, sterk met sterk

Het eerste wat je moet doen, is niet kiezen tussen rode of witte wijn maar zorgen dat de kaas en wijn qua smaakintensiteit zo goed mogelijk in elkaars buurt komen. Een heel elegante kaas wordt anders helemaal overmeesterd door een sterke rode wijn, of een sterke kaas zal er voor zorgen dat je glas riesling als water smaakt. Hoog alcoholische wijnen (meer dan 14%) passen beter bij heel intense kazen, wat lichtere wijnen passen beter bij elegantere soorten.

Rood of wit?

Over het algemeen is het niet aan te raden om zomaar een rode bordeauxwijn bij je kaasplank te ontkurken. Houtgelagerde en tanninerijke (waar je mond van samentrekt) wijnen zijn heel krachtig en alleen geschikt om te combineren met sterkere, volle kazen zoals blauwschimmelkaas, cheddar of provolone. Voor andere kaas kun je beter een wat lichtere rode wijn kiezen met minder tannines, zoals grenache, een beaujolais of een lekkere pinot noir. Witte wijn is doorgaans een betere optie. Zowel zachtere als een heleboel harde kazen passen heel goed samen met bijvoorbeeld een sauvignon blanc, chardonnay of riesling.

Zelfs sprankelende wijnen hebben hun favoriete kazen. Het koolzuur van een schuimwijn past bijvoorbeeld heel goed bij een wat kleverige kaas zoals brie of camembert. Een zoete prosecco past dan weer goed bij een zout blokje parmezaan.

Zoek in dezelfde streek

Kaas en wijn wordt regelmatig in dezelfde regio gemaakt. Hierdoor delen ze vaak eigenschappen die heel goed op elkaar afgestemd zijn. Dit kan komen door het klimaat, de omgeving of door tradities. Zo gaan een geitenkaas uit de Loire en een sauvignon blanc goed samen, net zoals een Spaanse garnacha met een stuk manchego of sauternes met roquefort.

Welke wijn bij de kaasplank?

Om je gasten voor de volle 100% te laten genieten van de kaasplank, kun je het best een paar verschillende flessen openen, afhankelijk van de kazen die je serveert. Het is ook een leuk idee om je kaasplank op te splitsen in verschillende gangen met telkens de bijpassende wijn. Je begint dan met de zachte kazen en werkt op richting de meest intense kazen.

Dit is natuurlijk een leuk idee, maar niet altijd praktisch of goedkoop. Als je één wijn moet kiezen voor een gemengde kaasplank, kan je het best kiezen voor een halfdroge riesling. Deze wijn heeft zuren, wat zoetigheid en mineraliteit om met heel wat kazen samen te gaan. Een andere optie is een witte wijn uit de Rhône. Wil je er liever een rode wijn bij serveren, ga dan voor een pinot noir uit de Nieuwe Wereld of de Elzas of een beaujolais.

De ideale kaas-en-wijncombinaties

Camembert – beaujolais

Verse geitenkaas – sauvignon blanc

Iberico – garnacha

Stilton – port

Prosecco – parmezaan

Oude Gouda – cabernet sauvignon

Manchego – rioja, garnacha

Gruyere – pinot noir, chardonnay

Cheddar – malbec, cabernet sauvignon, chianti

Brie – chardonnay, champagne, merlot

Morbier – grüner veltliner

Gorgonzola – moscatel

Munster – gewürztraminer

Emmentaler – riesling

Belegen Gouda – syrah

Parmezaan – prosecco, chianti, montepulciano

BEKIJK OOK: Zo wordt je wijn lekker koel, maar niet waterig.

Meer lekkere recepten en handige keukentips? Like Libelle Lekker Nederland op Facebook en schrijf je in voor de Libelle Lekker nieuwsbrief.

Bron: Libelle Lekkker BE. Beeld: iStock