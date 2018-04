Slecht nieuws voor wijnliefhebbers: je lievelingsdrankje wordt duurder

Help! De wijnoogst is sinds zestig jaar niet zo laag geweest als nu. Dat blijkt uit cijfers van de International Organization of Vine and Wine.



Kortom: grote kans dat je meer gaat betalen voor je favoriete drankje. De oorzaak van de slechte wijnoogst? Het slechte weer in 2017.

Natuurproduct

Tsja, wijn blijft natuurlijk een natuurproduct. En daarmee zijn we afhankelijk van weersomstandigheden. In 2017 werd er wereldwijd zo’n 250 miljoen hectoliter wijn geproduceerd. Dat is 8,6 procent minder dan een jaar daarvoor. We kampen dit jaar daarom met een dramatisch kleine voorraad wijn. Alarmbellen!

Prijsverschil

Hoeveel je binnenkort gaat betalen voor een glas rood of wit? Dat is lastig te voorspellen. Wat wel zeker is: grote prijsverschillen zullen er niet snel zijn, misschien betaal je 25 cent meer voor je drankje in een restaurant of café.

”

Bron: Metronieuws.nl. Beeld: iStock