Goed nieuws: wijn is langer houdbaar dan je denkt

Een half flesje wit weggooien omdat ‘ie al een paar dagen open is? Niet nodig.

Want wijn is langer houdbaar dan je misschien verwacht.

Wit

Als je witte wijn open hebt gemaakt en er zit nog wat in de fles, dan is dit nog wel een week houdbaar. Het smaakt na het openen wel vaak iets anders, maar het kan absoluut geen kwaad. Let wel even op: een zwaardere witte wijn zoals een Chardonnay en Viognier oxideren iets sneller. Daardoor kun je deze wijnen beter niet meer drinken na een dag of 3 of 4 open te hebben gestaan.

Proosten maar

En rode vino dan? Als de fles al open is getrokken dan blijft het drankje nog 3 tot 5 dagen goed. Voor mousserende wijnen is er minder goed nieuws: na 1 tot 3 dagen zijn de meeste bubbels niet meer drinkbaar. Die kun je dus maar beter leegschenken. Ach, ook geen straf.

Bron: AD. Beeld: iStock