Aha! Zó kom je er dus achter of je wijn nog goed is

Het is weekend en je hebt zin in een wijntje. Als je de koelkast opentrekt, zie je een geopende fles staan. Maar van wanneer was die wijn ook alweer?

En nog belangrijker: zou ‘ie nog goed zijn?

Advertentie

Helaas is hier niet een zwart-wit antwoord op te geven. Maar je hoeft die halfvolle fles wijn echt niet gelijk weg te gooien. Er zijn verschillende manieren om te bepalen of de overgebleven wijn nog goed is om te drinken.

1. De wijn ruikt niet lekker

Dan zal ‘ie waarschijnlijk ook niet lekker meer smaken. Bedorven wijn kan naar verschillen dingen ruiken. Ruikt ‘ie zuur? Doet de geur je denken aan kool? Of ruikt ‘ie misschien naar natte hond, oud karton, azijn of rotte eieren? Bah! Weg ermee.

Maar wijn die een tijdje openstaat, kan ook ruiken naar verbrande suiker of gestoofde appels. Dit is een teken van oxidatie, hierover later meer.

2. De wijn is veranderd qua textuur

Sommige wijnen zijn in het begin troebel. Mocht ‘ie na een tijdje weer helder zijn, zou dit kunnen betekenen dat de conditie van de wijn niet meer optimaal is. Hetzelfde geldt voor een heldere wijn, die na een tijdje troebel begint te worden. In dat geval kun je ‘m ook beter niet meer drinken.

3. De wijn is van kleur veranderd

Zodra je een fles wijn opent, stel je de inhoud bloot aan zuurstof. En net als een stukje avocado of appel dat na een tijdje bruin wordt, kan ook jouw wijn van kleur veranderen. Als je pinot grigio ineens meer een pinot bruinio is, kun je ‘m nog steeds drinken, maar zal de wijn wel wat minder vers smaken. Let in dat geval goed op de smaak. Vind je ‘m lekker? Dan is er waarschijnlijk niets aan de hand.

4. Hoelang is de wijn al open?

Elke type wijn heeft een andere houdbaarheidsdatum. Lichte, rode wijnen (zoals gamay of pinot noir) beginnen na 3 dagen van kleur en smaak te veranderen, terwijl bekende rode wijnen (cabernet sauvignon en merlot) geopend 5 dagen goed blijven. Witte wijn heeft een kortere houdbaarheid: gemiddeld 3 dagen. Wanneer je de fles gelijk terug in de koelkast zet, kan je de houdbaarheid uitstellen tot 7 dagen. Champagne, cava en prosecco verliezen al na 1 dag hun kenmerkende bubbels.

Langer houdbaar

Er is een trucje om de houdbaarheid van wijn uit te stellen: de Vacu Vin. Dit is een vacuümpomp die de lucht uit de wijnfles haalt, waardoor de wijn langer meegaat. Dit werkt trouwens niet bij mousserende wijnen.

Wijn zuur geworden? Zó maak je ‘m weer lekker:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: PureWow. Beeld: iStock