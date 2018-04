Vino to go: wijnliefhebbers zijn lyrisch over deze handige bekers

Zonnig weer smeekt om strand of een picknick met een glaasje wijn. Maar dit drinken uit een plastic bekertje, is ook niet alles. Daar is nu een geniaal alternatief voor.

Het concept van coffee to go kennen we natuurlijk allang. Maar nu is er een speciale beker op de markt gebracht die vino to go ook mogelijk maakt.

Wijnglas ín thermosbeker

Naast dat zo’n plastic bekertje wijn bij de picknick er allesbehalve fabuleus uitziet, is de kans groot dat het omvalt en je ermee knoeit (argh, wijnvlekken!). Laat staan de insecten die zich er maar wat graag in storten. De breinen achter het merk Vino2go kwamen daarom met een draagbaar wijnglas, die in een doorzichtige thermosbeker versmolten zit. Je drinkt dus uit een echt wijnglas, maar eentje die je kunt afsluiten.

Koude rosé of hete glühwein

Dankzij het dubbele glas zorgt de beker ervoor dat met name je witte wijn of rosé heerlijk koel blijft. Fijn in de lente en zomer, maar net zo ideaal in de winter met glühwein.

De Vino2go-beker is verkrijgbaar in het zwart, rood, roze en groen en kost maar 11,49 euro.

