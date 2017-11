Bizar: er blijken dus visblazen en alvleesklieren in je wijn te zitten

Dat er sulfiet in je wijn kan zitten (vaak zelfs) weten we inmiddels wel. Maar dat er extracten van gedroogde visblazen en alvleesklieren van runderen in wijn zitten? Dát is nieuw voor ons. En voor jou waarschijnlijk ook.

Dat laat de eerste vrouwelijk Master of Wine in Frankrijk, Isabelle Legeron, weten aan het Belgische HLN. Ze eist dat vanaf nu álle ingrediënten worden vermeld op het etiket. En ja, daar horen ook bovenstaande ingrediënten bij.

Visleer

Volgens Legeron beseffen maar weinig wijndrinkers wat ze nou écht binnenkrijgen als ze een glas wijn drinken. “Veel mensen weten niet dat die speciale fles die ze voor hun verjaardag opentrekken ook zogenaamd visleer bevat.”, aldus Legeron op de Belgische website HLN. Wat visleer precies is, moesten we even opzoeken: het is echt leer, gemaakt van het velletje van een vis. Veel vissoorten zijn hier geschikt voor; denk aan zalm, schelvis, karper en kabeljauw.

En dat ‘visleer’ blijkt algemeen gebruikt te worden in witte wijn en schuimwijnen, als bindmiddel. Oeps. Legeron laat weten dat ze het vreemd vindt dat we tegenwoordig zo goed letten op wat we eten, maar niét op wat we drinken. Goh, daar heeft ze een punt.

Ken je wijn

Legeron op HLN: “Wijn is een landbouwproduct en een voedingsproduct, maar mensen zien wijn als een andere categorie. Wijndrinkers zouden moeten lobbyen met hun geld. Door geen wijn te kopen waarvan we niet weten hoe die is gemaakt.”

Weet jij wat er precies in jouw fles wijn zit?

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Metronieuws.nl. Beeld: iStock