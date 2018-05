Wijnliefhebbers opgelet: er bestaat een heuse Pinot Grigio Donut!

17 mei is het Nationale Pinot Grigio Dag, en daar heeft een Amerikaanse donutzaak wel héél slim op ingespeeld. Vanaf vandaag verkoopt ‘The Doughnut Project’ namelijk heuse Pinot Grigio Donuts.

De speciale donut bestaat uit een vulling van cheesecake en is omhuld met een laagje glazuur van Pinot Grigio. Om het geheel af te maken is de donut ook nog eens bekroond met meringue met, inderdaad Pinot Grigiosmaak en gouden balletjes. Klinkt niet verkeerd, toch?

Een bericht gedeeld door The Doughnut Project (@thedoughnutproject) op 14 Mei 2018 om 5:51 (PDT)

Zelf maken

De donut is helaas vooralsnog alleen in Amerika verkrijgbaar, maar mocht je in een creatieve bui zijn kun je ze natuurlijk ook zelf proberen na te maken. En als je dan toch bezig bent, kun je je misschien ook eens aan een prosecco donut wagen, één van de andere succesrecepten van The Doughnut Project.

Een bericht gedeeld door Leslie Polizzotto (@lpolizzotto) op 1 Mei 2018 om 9:45 (PDT)

Bron: Elitedaily. Beeld: Instagram