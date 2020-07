Wijndrinkers opgelet, want er is een wijncrisis gaande in Zuid-Afrika. Het Afrikaanse land zit momenteel met een wijnoverschot van 240 miljoen liter en het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn opgelost wordt.

RTL Nieuws meldt het treurige nieuws. Het overschot is ontstaan door het verbod op de verkoop van onder andere alcohol als gevolg van de coronacrisis.

Wijnoverschot in Zuid-Afrika

Na een korte pauze is de regel wederom in het leven geroepen. Hoewel het slecht nieuws is voor de bedrijven die wijn maken, heeft het een positief effect op de gezondheid van het volk. Er zijn namelijk minder mensen in het ziekenhuis opgenomen door de gevolgen van alcoholgebruik. De zorg had daardoor meer tijd voor coronapatiënten.