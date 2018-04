Vergeet de rosé en fancy bubbels: dít is de wijntrend van dit jaar

De kans is groot dat je deze zomer heel wat mensen met een zwarte drankje op het terras ziet zitten. Zwarte wijn zou namelijk dé wijntrend van dit jaar zijn.

Oké, helemaal zwart is de wijn niet, maar wel heel donkerrood. Hierdoor ziet de wijn er bij het inschenken bijna zwart uit.

Georgië

De wijn heeft zijn bijzondere kleur te danken aan de Saperavi-druif die duizenden jaren geleden zijn oorsprong vond in Georgië. Zowel de schil als het vruchtvlees van de druif is rood en dat maakt de kleur van de wijn zo uniek.

Lekker bij kaas en chocolade

Bramen en kersen voeren de boventoon in dit bijzondere drankje. De wijnen kunnen variëren van scherp tot zoet en van krachtig tot licht. De smaakt komt het beste tot zijn recht bij rijke smaken zoals varkensvlees, oude kazen of donkere chocolade. Klinkt als muziek in de oren, toch?

