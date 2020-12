Kun je de witte sliertjes in mandarijnen opeten of niet?

Van november tot en met februari zijn mandarijnen op z’n lekkerste en vliegen ze als warme broodjes over de toonbank. Het zijn echte vitaminebommetjes, maar hoe zit het met die witte sliertjes?

De een eet een mandarijn met witte sliertjes en al op, terwijl de ander ze er altijd met nauwkeurigheid af pulkt. Maar kan het eigenlijk kwaad om die witte sliertjes te eten?

Het is juist heel goed om die witte sliertjes op te eten. Hier zitten veel pectine en vezels in en die zijn hartstikke goed voor je spijsvertering. Dus dat bespaart je een hoop tijd, al is het niet gek als je de sliertjes eraf wil halen. Deze witte sliertjes en vliesjes kunnen namelijk wat bitter smaken. Hoe ouder de mandarijn, hoe bitterder de draadjes.

In blik

Het is je vast al weleens opgevallen dat mandarijnen in blik geen witte velletjes hebben. Dit heeft ook met de smaak te maken. Wanneer de mandarijnen in sap worden gezet, kunnen de witte sliertjes de mandarijnen bitter maken. Fabrikanten doen een bepaalde vloeistof bij de mandarijn waardoor de velletjes oplossen. Ook voegen ze voor een extra lekkere smaak suiker toe. Kortom: een verse mandarijn is een stuk gezonder. Wel duurt het misschien even voordat je ‘m helemaal ‘kaal’ hebt geplukt.

Verse mandarijnen

Het kan soms lastig zijn de juiste mandarijn te kiezen, want soms zit er een droge, flauwe of bittere tussen. Kijk in ieder geval goed naar de schil. Een mandarijn met een glanzende schil is behandeld tegen schimmel, waardoor-ie langer houdbaar is en de kans dus groter is dat ‘ie nog lekker is. Voel vervolgens aan de schil of-ie niet te los om de mandarijn heen zit. Dit is namelijk een teken dat de mandarijn te rijp is en waarschijnlijk erg droog is.

