Witte wijn vs. rosé: welke wijn bevat de meeste calorieën?

Weinig dingen geven je dat echte zomergevoel als in het zonnetje een koud glas witte wijn of rosé drinken. Twijfel je wat je in moet schenken? Misschien dat het verschil in calorieën die keuze makkelijker maakt.

Wanneer je jezelf een glas wijn gunt, moet je eigenlijk helemaal niet nadenken over het aantal calorieën dat je daarmee binnenkrijgt, maar gewoon van dat glas genieten. Toch kan het misschien helpen om in het vervolg de keuze tussen witte wijn of rosé wat makkelijker te maken.

Zoete witte wijn

Vind je allebei de soorten wijn lekker? Dan ligt het aan het soort witte wijn dat je graag drinkt of het een betere keuze is om in het vervolg voor rosé te gaan. Een groot glas rosé (150 ml) bevat namelijk zo’n 107 calorieën en 3,8 gram suiker. Een glas droge witte wijn bevat met 101 calorieën bijna net zoveel calorieën als een glas rosé, maar een glas droge witte wijn bevat slechts 0,9 gram suiker. Dat scheelt toch een boel suikers.

Drink je het liefst zoete witte wijn? Dan kun je in het vervolg wél beter een glas rosé inschenken. Een groot glas zoete witte wijn bevat namelijk 144 calorieën.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock