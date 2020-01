Deze soorten yoghurt kun je het beste eten als je wilt afvallen

De supermarkten liggen bomvol met verschillende soorten yoghurt. Van Griekse yoghurt tot koksyoghurt. Maar wat zijn nou eigenlijk de gezondste opties als je wilt afvallen?

Volgens de Amerikaanse diëtist Carolyn Brown is yoghurt een goede bron van eiwitten en calcium. Er moet alleen worden gekeken naar de hoeveelheid koolhydraten en suikers die erin yoghurt zitten.

Griekse yoghurt

Griekse yoghurt is een gezonde optie, maar let wel op of er geen extra room aan is toegevoegd. Het vetpercentage ligt dan vaak op 10 procent in plaats van 5 procent. Er zijn ook varianten met 0 procent vet.

Kwark en plantaardige yoghurt

Kwark is een goede optie als je aan het lijnen bent. De hoeveelheid eiwitten in kwark zorgt voor een langere verzadiging dan bij yoghurt. Zorg wel dat je de magere kwark pakt. Aan de volle kwark wordt vaak room of melkvet toegevoegd.

Een andere goede optie is soja-yoghurt. Dit is gemaakt van sojabonen en is geschikt voor mensen die lactose-intolerant zijn of liever geen zuivel nuttigen. Soja is van nature caloriearm en bevat weinig verzadigd vet. Een ander plantaardig alternatief is kokosyoghurt. Als je wilt afvallen is dit niet de beste optie. De meeste soorten kokosyoghurt bevatten veel verschillende soorten vetten en meer calorieën dan normale yoghurt.

Volle en magere yoghurt

Ga je liever voor normale yoghurt? Dan heb je vaak de keuze tussen volle, halfvolle en magere yoghurt. Het grote verschil zit in het vetpercentage. Magere yoghurt bevat minder dan 1 procent vet, halfvolle yoghurt bevat 1,5 procent vet en volle yoghurt 3 procent vet. Er zijn verschillende discussie over welke je het beste kan kiezen. Volle yoghurt bevat namelijk linozuur. Dit zorgt ervoor dat lichaamsvet sneller verbrand en het verkleint het risico op hart- en vaatziekte. Dit zit niet in magere en halfvolle yoghurt.

