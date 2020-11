Yoghurt of kefir: wat is het verschil en welke is het gezondst?

Nederlanders eten gemiddeld 100 gram yoghurt per dag. Er komen continu nieuwe varianten op de markt en het zuivelschap puilt uit. Zo heb je nu ook kefir. Maar wat is het verschil met yoghurt?

En is kefir echt zo gezond als men beweert?

Kefir is een gefermenteerde zuiveldrank. Het drankje heeft de textuur van dunne, drinkbare yoghurt maar dan met een zurige smaak. Het drankje, die zijn oorsprong vermoedelijk vindt in de Kaukasus, wordt ook wel de champagne onder de zuivel genoemd.

Verschil

Om yoghurt te maken, voeg je melkzuurbacteriën toe aan melk. Deze bacteriën zorgen ervoor dat de melk dikker en zuurder wordt. Je laat de yoghurt opstijven afkoelen en klaar is kees. Om kefir te maken, heb je kefirkorrels nodig. Deze korrels bevatten melkzuurbacteriën én gist en dat is precies het verschil. De gist zorgt voor een andere smaak en structuur. Het heeft in vergelijking met yoghurt namelijk zuurdere en tintelende smaak. Daarnaast is kefir een stuk vloeibaarder waardoor je het kunt drinken, terwijl je yoghurt met een lepel eet.

Gezondheidsvoordelen

De twee zuivelproducten hebben veel overlappende voordelen: ze zijn beiden rijk aan voedingstoffen en bevatten goede eiwitten. Daarnaast bevatten beide zuivelproducten vergelijkbare hoeveelheden koolhydraten.

Toch is kefir anders en dat verschil zit ‘m in de probiotica. Kefir bevat drie keer zoveel probiotica als yoghurt. Dit zijn bacteriën die levend aankomen in je darmen. Aan die probiotica worden verschillende gezondheidsvoordelen gelinkt, zoals het verminderen van darmklachten en een verbeterde weerstand. Dus voor goede darmbacteriën is dit de beste keuze.

Kefir is ook hoger in calcium, wat belangrijk is voor de gezondheid van je botten en je hart. De gezonde zuiveldrink bevat namelijk 300 milligram calcium per portie, terwijl in een portie yoghurt ongeveer 180 milligram zit. Verder bevat kefir iets meer vitamine A, een voedingsstof die belangrijk is voor de gezondheid van het oog, de gezondheid van de botten en de immuniteit.

Suikers

Kortom: kefir heeft over het algemeen een iets hogere voedingswaarde en meer probiotische voordelen. Toch zijn het allebei gezonde voedingsmiddelen om in je dieet te verwerken. Welke je ook kiest: let wel op het suikergehalte. De ene yoghurt of kefir bevat véél meer suiker dan de ander.

Bron: Well+Good. Beeld: iStock