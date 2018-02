Yummie! Toblerone komt met een wel héél lekker ijsje

Begint jouw hart ook al sneller te kloppen bij de gedachte aan een heerlijke stukje Toblerone? Dan hebben wij goed nieuws voor je: deze zomer kun je namelijk genieten van een heus toblerone-ijsje.

De bekende driehoek van Zwitsere melk chocolade met honing en amandelnougat is vanaf nu ook te koop in ijsjesvorm.

Gewoon in Nederland

En om het allemaal nog even leuker te maken: je hoeft er niet voor naar Zwitserland. Je kunt er namelijk gewoon voor naar de Jumbo, de enige supermarkt in Nederland die vooralsnog de ijsjes verkoopt. Snel halen dus!

@DebGreenwoodTV Debs 💥New for Summer 2018💥 Toblerone Ice Cream. I might order 2million of these and keep them just for myself👍 pic.twitter.com/aNRF6kSzbS

— Ian Scagnelli (@ianscagnelli) 1 februari 2018