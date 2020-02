Tegenwoordig kun je niet meer om de Japanse vrucht yuzu heen. Koks werken er maar al te graag mee en het zit in talloze drankjes en parfums verwerkt. Wat is het precies en wat kun je er thuis mee? Libelle zocht het uit.

Eeuwen geleden werd de yuzu geïntroduceerd door Chinezen in Japan. In China is de populariteit van de vrucht nooit aangeslagen, dus het wordt tegenwoordig als iets typisch Japans gezien.

Yuzu is een ronde, knobbelige, gele vrucht die lijkt op een mislukte mandarijn. Het is dan ook niets voor niets onderdeel van de citrusfamilie. Het verschil zit ‘m in smaak. Deze Japanse vrucht is iets minder scherp dan een limoen en heeft een heerlijke bloemige geur en smaak. Shizuo Tsuji, eigenaar van een Japanse kookschool, vertelt tegen The New Yorker: “De geur van yuzu is uniek. Het lijkt op geen enkele vrucht die men in het westen kent.”